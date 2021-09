Ronaldo e l'addio alla Juve? Anche la noia ci ha messo del proprio. Sì, avete capito bene. E a raccontarlo è, grande amico di Cristiano e super atleta dell'UFC, disciplina del fighting. L'ex combattente ha svelato a Spor 24 un po' di particolari legati proprio alla scelta di lasciare il bianconero da parte del fuoriclasse portoghese. A suo dire, dettata anche dal tipo di campionato."Ronaldo? Non vorrei rivelare le nostre conversazioni private, ma mi ha detto che in Italia si annoiava e che avrebbe voluto trasferirsi in Inghilterra. Nemmeno io sono un grande fan del calcio italiano.", le parole di Khabib. Che sottolineano la voglia di Cristiano di cambiare aria: il suo ciclo era finito e non vedeva l'ora di tornare in Premier League.