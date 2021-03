Khabib Nurmagomédov, allo youtuber Krasava, ha parlato della sua amicizia con Cristiano Ronaldo.



L'AMICIZIA - "Abbiamo parlato molte volte, quasi ogni giorno, ma quando ci siamo incontrati abbiamo parlato della nostra motivazione, dove l'abbiamo presa. Mi ha detto che vuole che suo figlio sia il suo successore. Quando Cristiano era un ragazzo poteva solo sognare di avere un semplice paio di stivali. Ma suo figlio ha tutto. Teme che suo figlio non senta la stessa fame, la stessa volontà. Le persone sono guidate da quella volontà, sentono il desiderio di realizzare le cose. Quando hai tutto, è difficile trovare la giusta motivazione. Quando me lo ha detto, non dirò che sono rimasto sorpreso, ma mi è piaciuto ascoltarlo. Ho capito che è una persona che non si accontenta di uno, due o tre titoli. Recentemente ha vinto il suo trentesimo titolo, è il miglior realizzatore della storia. Penso che sarà ancora lì per altre due o tre stagioni".