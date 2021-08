ex campione UFC dei pesi leggeri e un grande amico di Cristiano, ha raccontato ad As la paura più grande di CR7, che riguarda il figlio. Parole tornate di attualità nelle ultime ore, con il russo che ha spiegato: "Parliamo quasi tutti i giorni. Quando ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una chiacchierata riguardo alle nostre motivazioni, da dove le tiriamo fuori. E mi ha detto che vorrebbe che suo figlio fosse il suo successore. Quando era un ragazzino, Cristiano sognava di avere un paio di scarpini. Suo figlio, invece, ha tutto quello che si può desiderare. Cristiano teme che suo figlio non abbia la stessa fame che aveva lui, la stessa volontà. Quando hai tutto, è complicato trovare le motivazioni giuste".