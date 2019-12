Oltre ad essere campione UFC dei pesi leggeri, Khabib Nurmagomedov è anche grande amico di Cristiano Ronaldo. Il lottatore russo ha parlato a Russia Today del rapporto con l'attaccante della Juventus e stanno facendo discutere le sue parole sul futuro del portoghese: “A 35 non avrà gli stessi tempi di reazione e la stessa forma fisica. E non importa se sei Cristiano o Khabib, arriverà qualcuno che prenderà il tuo posto. Il mio consiglio per lui, che vale anche per me, è di ritirarsi al momento giusto”.



ALLENAMENTO E RITIRO - “Non gli ho chiesto consigli riguardo l’allenamento e la forma fisica perché al momento mi sento bene, ma quando comincerò a capire che in qualcosa sto cedendo, probabilmente mi consulterò con lui. Ma al momento lui è al top, io sono al top e non abbiamo problemi. E' complicato lasciare qualcosa che hai fatto per tutta la tua vita. Ma non importa se tu vuoi ritirarti o no, arriverà un momento in cui se non lasci lo sport sarà lo sport a lasciare te. Se non lasci al momento giusto sarai lasciato indietro, perché ci saranno nuovi campioni, ragazzi più giovani, più affamati, più motivati. E a fine carriera non avrai le stesse motivazioni e la stessa fame che avevi quando hai cominciato. Nessuno resta al top per sempre".