L’avventura di Keylor Navas al Real Madrid sembra prossima alla conclusione. Il portiere del Costarica, infatti, vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto accaduto nell’ultima stagione, con la durissima concorrenza interna di Thibaut Courtois. Zinedine Zidane, dal canto suo, ha sempre apprezzato le doti del costaricano, il talismano delle sue tre Champions League, ma ha deciso di puntare proprio sul belga, miglior portiere all’ultimo Mondiale. Secondo il Mundo Deportivo, è altamente improbabile una sua permanenza a Madrid. La Juventus è stata accostata a Navas per via dell’amicizia con Cristiano Ronaldo, anche se, finora, non ha mai formulato una vera e propria offerta per lui, preferendo puntare su Wojciech Szczesny.