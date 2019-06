Non è detto che la Juve non possa arrivare anche a Keylor Navas, in questa sessione di mercato. Il motivo è molto semplice: Mattia Perin ha mire da primo portiere, e nell'anno che porta all'Europeo itinerante, l'estremo difensore vuole valutare qualsiasi offerta che arriverà per riacciuffare la maglia azzura. Dunque, la sua permanenza alla Juventus è messa in seria discussione dalla questione Nazionale. E se Reina è la prima scelta - ma le iniziali risposte dello spagnolo non hanno certo aiutato i bianconeri -, Navas potrebbe essere una concreta occasione. Stando alle ultime raccontate da Don Balon, il capitano di Costa Rica avrebbe chiesto la rescissione del contratto ai blancos. Un'altra occasione, pure a parametro zero.