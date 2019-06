L’avventura di Keylor Navas al Real Madrid è arrivata al capolinea: uno degli eroi delle tre Champions League consecutive della gestione di Zinedine Zidane è pronto a lasciare il Santiago Bernabéu, dopo una stagione che l’ha visto relegato al ruolo di vice-Courtois. Florentino Pérez è disposto a liberare il portiere costaricano per una cifra ragionevole, intorno ai 10 milioni di euro, assecondando il suo desiderio di tornare protagonista in un’altra squadra. Secondo Don Balón, per lui hanno sondato il terreno diverse squadre europee, tra cui la Juventus (che potrebbe salutare Perin). In pole position ci sarebbe però il PSG, in cerca di un innesto tra i pali dopo l’addio di Buffon.