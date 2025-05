Kevin De Bruyne al Napoli, accordo sempre più vicino: tutti i dettagli

Getty Images

De Bruyne si avvicina al Napoli: quanto guadagnerebbe

Il Napoli dopo lo scudetto vinto si vuole fare subito un regalo, ovvero Kevin de Bruyne che sarebbe sempre più vicino ad accettare la proposta del club italiano. Il centrocampista belga lascerà il Manchester City dopo 10 anni a parametro zero e da diversi giorni il Napoli si è mosso concretamente per convincere il giocatore a trasferirsi in Campania. Ci sono novità sulla situazione.Secondo quanto riportato da Matteo Moretto infatti, la proposta del Napoli per De Bruyne è di tre stagioni. Nei primi due anni, il belga guadagnerebbe sei milioni di euro a stagione mentre nella terza stagione lo stipendio si abbasserebbe a cinque.

De Bruyne dovrebbe comunicare la propria decisione finale nei prossimi giorni. Sul tavolo, oltre a quella del Napoli, c'è la proposta del Chicago Fire. Anche la Juventus aveva chiesto informazioni per De Bruyne ma senza mai approfondire il discorso. Filtra invece sempre più fiducia sulla possibilità che il belga accetti l'offerta del Napoli.