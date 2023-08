Frankè il centrocampista che Massimilianovorrebbe alla sua corte nella prossima stagione. Questi sei giorni però sono decisivi per il futuro del giocatore ivoriano. C'è però una data che potrebbe diventare pericolosa per i bianconeri: quella dell'otto agosto quando ilsarà ospite delper il Torneo Gamper. Già, proprio gli Spurs sembrano fare sul serio per Kessie e al momento sembrano in pole, a scapito della Juve che da mesi lo corteggia. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport.Alla Continassa restano fiduciosi di poter convincere il giocatore promettendogli la centralità nel progetto. Sostanza, personalità, inserimenti offensivi e gol, questo offrirebbe il giocatore oltre alla sua duttilità essendo adattabile in più ruoli. SI punta in ogni caso a cedere Denisprima di reinvestire sul mercato. La Juve ha già un principio di accordo con il Barcellona, una prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10/15 milioni di euro. Per Xavi il giocatore non è centrale nel suo progetto e quindi sarebbe disposto a lasciarlo partire. Juve, Kessie può arrivare in sintesi ma devi fare attenzione al Tottenham.