Forte interesse da parte dellaper, centrocampista ivoriano attualmente al Barcellona. Secondo le informazioni fornite da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe interessata a Kessie per la sua versatilità, poiché il giocatore è in grado di ricoprire almeno tre ruoli diversi a centrocampo. Nel 3-5-2 classico di Massimiliano Allegri, Kessie sarebbe adatto alla posizione di mezzala destra, giocando insieme a Rabiot come interni di grande fisicità e dinamismo.Queste soluzioni interessanti potrebbero essere sfruttate da Allegri qualora volesse cambiare modulo durante una partita, passando, ad esempio, a un 4-4-2 con un laterale atipico o schierando un uomo di fisico e inserimento dietro alle due punte. IQuesta dote potrebbe essere utile alla Juventus, anche considerando la possibilità che il giocatore possa essere impiegato in diverse posizioni. Nel Milan di Stefano Pioli, Kessie è stato impiegato a lungo come uno dei due mediani in un 4-2-3-1, dimostrando le sue doti difensive nella fase di non possesso e la capacità tattica di reggere il centrocampo anche in uno schieramento più offensivo.