Nella gara di ieri tra Barcellona e Milan, il centrocampista Frank Kessie non è stato schierato in campo da Xavi, segno definitivo di quanto il suo spazio sia praticamente nullo nelle gerarchie dell’allenatore spagnolo. Proprio per questo, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve starebbe continuando a premere sull’acceleratore per far si che la trattativa che possa portare l’ivoriano all’ombra della Mole vada in porto.