Dopo le consultazioni, è tempo di procedere con le nomine. Il mercato dellae quindi il lavoro di Giuntoli entra (finalmente) nel vivo. I nomi più caldi restano quelli di. L’arrivo del primo potrebbe essere indipendente dalla partenza di Vlahovic: si attende in ogni caso l’effetto-domino che può scatenare l’addio di Mbappé al Psg. Intanto i bianconeri provano a stringere per Kessié, in questi giorni al lavoro a Los Angeles (con il Barcellona) proprio come la Juventus. Raggiunto l’accordo sulla formula: prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo. Vicina l’intesa economica tra i due club, si può chiudere intorno ai 15 milioni., che prende tempo sperando in una chiamata di un club di Premier. Oltre a un ricco contratto, per l’ex Milan che a Barcellona guadagna 7 milioni netti annui, la Signora propone un ruolo centrale nel progetto tecnico di Allegri. Lo riporta il Corriere Torino.