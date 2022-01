Il Tottenham di Antonio Conte non molla Franck Kessié. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i londinesi potrebbero provare l'assalto al centrocampista ivoriano in scadenza con il Milan già in questa sessione di mercato. Non è un mistero che Antonio Conte apprezzi particolarmente Kessié, sul quale c'è anche l'interesse della Juventus.