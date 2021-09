Franck Kessie ha parlato a Dazn nel prepartita di Juventus-Milan, che inizierà alle 20.45 all'Allianz Stadium: "Come sempre stasera mi aspetto una grande Juve di fronte a noi: dobbiamo dare tutto e seguire quello che ha detto mister Pioli, dimostrando in campo quanto abbiamo preparato bene questa gara.Se capita un rigore per noi? O si sbaglia o si segna, può capitare l'errore ma se capita oggi lo calcio di nuovo io."