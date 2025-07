Kessié può lasciare l'Arabia: cosa c'è di vero sulle voci sulla Juventus

Getty Images

Il nome è uno di quelli che evocano ricordi importanti a tutti gli appassionati di Serie A, e un suo ritorno in Italia stuzzicherebbe diverse squadre a caccia di un centrocampista capace, da solo, di dare energia e solidità a tutta la mediana., noto anche come “il Presidente”, è all’ultimo anno di contratto con l’, con cui difficilmente rinnoverà. Ed è proprio questa situazione che ha fatto nascere - e poi alimentato - le numerose voci che circolano in queste ore intorno all'ivoriano ex Milan, che non escluderebbe un ritorno. Non per indossare nuovamente la maglia rossonera, ma magari… quella della Juventus , effettivamente a caccia di un profilo come il suo.

Kessié-Juventus, cosa c'è di vero

Il nodo ingaggio

Ma cosa c’è di concreto su un possibile ritorno di Kessié in Serie A? Come scrive Calciomercato.com, la prima squadra a fare un passo verso il classe 1996 è stata la: Frederic Massara, che lo aveva seguito già in passato, ha effettuato un primo sondaggio che però non ha avuto seguito per diverse ragioni. E la Juve? Negli ultimi giorni anche Damien Comolli ha manifestato interesse, pensando a Kessié nel contesto di una possibile operazione più complessa che potrebbe coinvolgere anche, giocatore che piace molto all’Al-Ahli e che ad oggi non è esattamente centrale nel progetto bianconero di Igor Tudor. Ma anche in questo caso, la trattativa è tutt’altro che semplice. Con un ostacolo in particolare che, almeno per ora, ne blocca ogni sviluppo concreto.Si tratta dello stipendio del giocatore: Kessié, infatti, percepisce 18 milioni di euro nell’ultimo anno di contratto con il club saudita. Per questo motivo, se l’Al-Ahli volesse davvero inserirlo in uno scambio o interrompere in anticipo il rapporto, sarebbe necessario trovare un accordo economico con il calciatore, operazione tutt’altro che agevole viste le cifre in gioco. È anche per questo che, nonostante l’interesse manifestato dai club italiani, non si è mai andati oltre un contatto preliminare. Da capire se, con il passare delle settimane, qualcosa cambierà. Magari a favore della Juventus, che con Nico Gonzalez potrebbe avere una carta importante da giocarsi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui