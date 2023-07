alla? Non un'operazione in discesa: a non convincere il Barcellona è la formula della operazione. Un prestito con diritto di riscatto è un’idea attualmente non presa in considerazione in Catalogna: un obbligo di riscatto garantito – ma a cifre più alte, verso i 25 milioni di euro – con ingaggio interamente pagato dalla Juve (seppur non possa avvantaggiarsi degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, visto il solo anno passato all’estero) può far vacillare la posizione del club catalano, convinto, in caso di cessione, di liberarsi dell’ivoriano. Infatti, l’ipotesi più attuale in Spagna è un acquisto a titolo definitivo da parte della Juve, con i campioni iberici pronti a incassare la cifra del cartellino, generare un’ottima plusvalenza – arrivato a parametro zero dal Milan – e sbloccare il proprio mercato, un mercato complicato visti i noti problemi di registrazione liste con la Liga.