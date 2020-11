L’assenza di Zlatan Ibrahimovic poteva essere ingombrante, ma il Milan ha dato una risposta di gran carattere contro la Fiorentina, battuta per 2-0 nelle proprie mura di San Siro. Gloria a metà per Kessié, autore di un rigore siglato e di uno sbagliato. In ogni caso, il gol contro la squadra di Prandelli vale un traguardo per l’ex Atalanta. Come riporta Opta, il centrocampista rossonero è uno dei tre giocatori nati dal 1996 in avanti ad aver raggiunto quota 25 reti in Serie A, dopo Federico Chiesa e Lautaro Martinez.