Nell'anticipo delle 12:30, il Milan di Stefano Pioli ha sconfitto la Sampdoria per 1-0, sorpassando di fatto i cugini dell'Inter e aggiudicandosi il primato momentaneo in classifica. A decidere l'incontro è stata una rete di Rafael Leao che sta confermando il suo stato di grazia in una stagione fin qui a dir poco perfetta. Al contrario invece di quella che sta vivendo Frank Kessie, ancora in attesa di rinnovo e sempre più ai margini del club, oltre che dai tifosi, protagonisti oggi di uno striscione accusatorio rivolto all'indirizzo dell'ivoriano e di altri giocatori 'poco entusiasti' di vestire la maglia rossonera: 'Chi ama il Milan lo dimostra con i fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti'. Parlando esclusivamente di campo, Kessie in questa stagione è stato impiegato pochissimo da Stefano Pioli e anche oggi non è riuscito a trovare una maglia da titolare, subentrando solamente al minuto numero 57, senza però incidere in maniera significativa. CONCORRENZA AGGUERRITA - Proprio per questo, l'ex centrocampista dell'Atalanta avrebbe già iniziato a gaurdarsi attorno, forte anche del suo contratto che andrà in scadenza nella prossima estate e che gli consentirà di accordarsi liberamente con qualsiasi club. La Juve si sarebbe mossa da tempo in questa direzione, iniziando a sondare il terreno per capire quale sia il reale margine della trattativa. Ma il club della Continassa non è l'unico ad essere interessato alle prestazione di Kessie, anzi, quella che si delinea all'orizzonte sembra portare ad una vera e propria battaglia in estate. Anche l'Inter infatti, sarebbe pronta a dare vita ad un derby di mercato, cosi come potrebbe nascere lo stesso duello anche tra le due spagnole Barcellona e Atletico Madrid, vigili da qualche settimana su tutto ciò che accade attorno al calciatore. Ma in queste ultime ore, sarebbe aumentata la lista delle pretendenti, perche stando quanto riportato dai media britannici, anche Tottenham e Liverpool avrebbero iniziato a lavorare sotto traccia, nel tentativo di bruciare le tappe e cercare di crearsi una corsia preferenziale. Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di capire in che direzione soffierà il vento, ma la sensazione è che verso Milano abbia smesso di tirare già da un pò.