Il centrocampista del Milan Franck Kessie, perso della squadra di Pioli, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, occasione in cui è tornato sull’arrivo in rossonero di Leonardo Bonucci, a cui lasciò la maglia numero 19: “Lui mi spiegò che era importante, io parlai con Leonardo, con mister Montella, pure con Gattuso che ancora allenava la Primavera… Bonucci era più grande, aveva più esperienza. Ma oggi non so se lo rifarei”.