Quali sono le ultime su? Per Gazzetta, la prospettiva di lasciare la Spagna dopo appena un anno gli lascia qualche dubbio, almeno per ora. Già, perché se i blaugrana hanno fatto presente all’ivoriano che la prossima stagione non sarà titolare nei piani di Xavi, la Juventus a Kessie garantirebbe un ruolo di primo piano. Giuntoli, il d.s. Giovanni Manna e Massimiliano Allegri considerano l’ex rossonero il tassello ideale per aggiungere corsa, intensità e forza in mezzo al campo. Kessie conosce il campionato italiano, ha già vinto lo scudetto con il Milan e, grazie alla sua duttilità, si adatterebbe a situazioni e sistemi di gioco differenti.