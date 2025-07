Kessiè alla Juventus? La situazione

Getty Images

La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti in vista della stagione 2025/26. Tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera spunta il nome di Franck Kessie, ex Milan attualmente in forza all'Al-Ahli, club dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrocampista ivoriano classe 1996 è stato inserito tra le opzioni per rinforzare la mediana di Igor Tudor.Kessie è considerato un profilo ideale per caratteristiche fisiche e tattiche, già collaudato in Serie A. Tuttavia, l’ingaggio da 14 milioni netti a stagione rappresenta un serio ostacolo: troppo alto per i parametri imposti dalla Juventus, attenta al bilancio e al fair play finanziario.

Sul fronte del cartellino, invece, ci sono margini di manovra: il contratto scade nel 2026, ma l’Al-Ahli potrebbe aprire alla cessione a una cifra contenuta, anche perché il giocatore sembra interessato a tornare in Europa.La trattativa è complessa, ma la pista resta calda, soprattutto se Kessie accetterà di ridursi lo stipendio.