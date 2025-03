Kenan Yildiz può lasciare la Juventus?

AFP via Getty Images

Aria di rivoluzione in casa Juventus. Pochi sono certi di restare a Torino in estate dopo una stagione complessa come quella attualmente in corso. Cosa succederà però a Kenan? In estate una grande dimostrazione di fiducia da parte della dirigenza bianconera che gli ha fatto un rinnovo molto lungo affidandogli anche la maglia numero 10, quella appartenuta ad Alex Del Piero, proprio quella. Il numero 10 però ora è certo di restare a Torino? Secondo Tuttosport no. Nemmeno Kenan Yildiz sarebbe certo della sua permanenza. Infatti, in caso di offerta molto elevata la Juventus potrebbe vacillare.