Juventus, la maglia numero 10 a Yildiz?

Su di lui laha le idee chiarissime. Sarà un pilastro della squadra del futuro, tanto che è già pronto un nuovo contratto con scadenza nel 2029 e ingaggio ritoccato in base al suo status, dopo che la stagione in corso ne ha esaltato l'indiscusso talento e lo ha visto ritagliarsi uno spazio non indifferente anche tra i "grandi".Kenan Yildiz, insomma, sembra destinato a indossare la maglia bianconera a lungo. Resta ora da capire quale sarà il numero che campeggerà sulla sua schiena, dopo che nei giorni scorsi è emersa l'indiscrezione relativa alla presunta volontà del club di assegnargli il, quello del suo idolo Alexe di varie leggende della Juve. Un tema destinato quantomeno a far discutere, sul quale i tifosi si stanno già scatenando. Secondo voi sarebbe la scelta giusta?