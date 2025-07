Kenan Yildiz, le voci di mercato e il piano rinnovo della Juventus

Sì, i soldi, che non sono certo un aspetto secondario. Oltre a questo, però, la Juventus è tornata dagli Stati Uniti con un bagaglio pieno di certezze, quelle da cui ripartire in vista della prossima stagione. A cui aggrapparsi, anche, mentre all’orizzonte c’è un altro mercato che promette colpi di scena. Sono tutti cedibili, poi c’è qualcuno meno cedibile di altri, infine le eccezioni. Tra queste Kenan Yildiz : centro del progetto tecnico e volto della Juve, sui social e nelle campagne pubblicitarie. Il turco classe 2005 è la notizia più lieta dal Mondiale per Club: ha compiuto un ulteriore step di crescita dimostrando che i margini sono ampissimi, l’ambizione e la fame per colmarli ci sono tutti.

Yildiz, sempre più leader

Yildiz Juve, le ultime tra mercato e rinnovo

Tre goal e due assist in quattro partite, in 251 minuti; soprattutto, la dimostrazione di aver piena coscienza di cosa significhi indossare la maglia numero 10 bianconera, nonostante le recenti dichiarazioni: “E’ un onore indossare questo numero, ma sono io a giocare, non il numero alle mie spalle. Il peso della maglietta è lo stesso per tutti”. Si veda, su tutte, la prestazione nel primo tempo contro il Real Madrid – prima del crollo fisico, suo e di tutta la squadra -, una prova da leader, tecnicamente impeccabile e personalità da far vibrare le camisetas merengue al suo fianco. Se il peso è uguale per tutti, allora, diciamo che c’è chi lo porta meglio di altri.Ma se la Juventus ha potuto appiccicare addosso a Yildiz l’etichetta di incedibile è grazie anche alla predisposizione del ragazzo e della sua famiglia. Recentemente ha detto: "Restare tutta la vita alla Juventus per me sarebbe un sogno”, una dichiarazione d’intenti che va oltre la retorica e le frasi fatte. Anche perché accompagnata da una buona dose di realismo: “ma nel calcio non puoi mai sapere cosa può succedere. Preferisco godermi il presente senza pensare troppo al futuro".Un dualismo che poi è specchio della situazione attuale. Yildiz vuole restare alla Juventus e blindare quel posto al centro del progetto che è stato confezionato su misura. I colloqui per il rinnovo procedono spediti e senza intoppi, in direzione di una scadenza che sarà posticipata al 2030 e di un ingaggio che potrebbe salire fino a 3 milioni di euro circa. Intanto c’è chi si è fatto ammaliare da quanto visto negli Stati Uniti, big d’Europa come Bayern Monaco o Barcellona che si affacciano alla finestra, osservano l’evolversi della situazione. Finestra che però resta chiusa, in attesa di essere blindata da una firma sul contratto che, ormai, sembra essere poco più di una formalità