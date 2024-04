JUVENTUS, DERBY NEL SEGNO DI YILDIZ? IL PRECEDENTE

Aria di derby in casa. Si sa, il derby non è mai una partita come le altre, si crea un clima a sé, speciale. Qualche pressione in più, un'atmosfera infuocata e quella voglia di vincerlo sempre. Era, erano passati pochi mesi dall'arrivo alla Juventus di Kenan, quando ancora militava nella formazione di Primavera di Paolo. Proprio quel giorno è arrivato il suo primo derby della Mole.Si giocava in casa dei granata, per l'occasione il tecnico bianconero ha deciso di non dare una maglia da titolare a Kenan. Poi, nel momento di difficoltà, sullo svantaggio di 3-1 è stato il momento del suo ingresso. Kenan il trascinatore, una sua doppietta ed un gol su rigore di Dean Huijsen sono valsi il 4-3 finale per la Vecchia Signora. Il precedente fa certamente sorridere i tifosi della Juventus ed in particolare Massimiliano Allegri. Nonostante nella stracittadina di andata Yildiz abbia giocato soltanto 4 minuti. Il talento del turco classe 2005 non lo scopriamo oggi, l'atmosfera ed il valore del derby già la conosce, e se fosse lui l'uomo derby? Questa volta però, tra i grandi.