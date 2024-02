Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Kenan, che potrebbe scendere in campo da titolare a San Siro dopo la panchina nel match contro l'. Ecco il pensiero del tecnico: "La concorrenza non fa bene solo a lui, ma a tutti. Soprattutto quando giochi una partita a settimana, dimostrando di essere in condizione fisica e mentale. Da questa cosa trae beneficio tutta la squadra. Quando entrano sono sempre pronti. La squadra è molto coesa e sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Ripeto: domani è importante, bella da giocare, ma saranno decisivi i punti da fare da ora alla fine del campionato. Yildiz l'ho visto meglio".