Juve, il doppio errore di Allegri con Yildiz

Tutti speravano di vederlo in campo dall'inizio, memori del fatto che la sua esclusione dall'undici titolare della sfida contro l'Empoli - proprio nel momento in cui la sua intesa con Dusanstava crescendo sempre di più - non aveva pagato. Kenan, del resto, è ormai un idolo per i tifosi della, che anche ieri lo hanno accolto con un boato al momento del suo ingresso sul campo dell'Allianz Stadium.. Un tema scottante, nel day after, che fa venire a galla due domande ancora senza una risposta, che ovviamente chiamano in causa il tecnico bianconero: perché Massimilianoha aspettato tanto a lanciarlo, con la sua squadra ancora in svantaggio e palesemente in difficoltà in fase offensiva? Ma soprattutto, perché lo ha schierato come mezzala, anzichè nella sua classica posizione di esterno nel tridente, e per di più sullo stesso lato di FedericoLa scelta - pare scontato dirlo - non ha pagato. Il giovane turco e l'azzurro, infatti, hanno iniziato fin da subito a, con Yildiz spaesato e poco a suo agio nell'interpretare un ruolo non propriamente suo con l'ulteriore "ingombro" del compagno che già di per sè stava faticando parecchio a destreggiarsi tra le linee fitte dell'Udinese, in una partita che ha finito per renderlo nervoso e inconcludente. Il tecnico livornese - che aveva ben altre possibilità per sfruttare l'arma Yildiz, compresa quella di impiegarlo dal primo minuto in un tridente con Chiesa e Arek- ci ha proprio visto male questa volta.