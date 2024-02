Dopo la sconfitta dellaa San Siro, Kenanha condiviso un messaggio su Instagram, riflettendo sul risultato negativo: "La sconfitta fa sempre male, ma non ci fermerà. Ci sono ancora molte battaglie da combattere insieme. Questa maglia richiede costanza e impegno. È il nostro spirito di squadra che non ci farà mollare! #FinoAllaFine". Le sue parole trasmettono determinazione e unità, sottolineando l'importanza di perseverare nonostante gli ostacoli. Yildiz evidenzia il forte legame del team e l'approccio resiliente necessario per affrontare le sfide future con impegno e spirito di squadra inalterato.