Oggi contro l'Atalanta dovrebbe lasciare spazio a Federico(al fianco di Arek Milik), eppure finora per laè stato una sorta di amuleto. Quando Kenanè stato schierato da titolare, la squadra bianconera ha mantenuto una percentuale di successi del 71.4%, contro il 60% senza di lui dal primo minuto. In generale il giovane turco è sceso in campo in 17 gare ed è il più giovane tra i calciatori con almeno 15 presenze in questo campionato (4 maggio 2005 la sua data di nascita). Oggi, comunque, potrebbe trovare spazio a gara in corso considerando anche le poche opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri per l'attacco.