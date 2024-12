Il numero 10 della Juventus Kenanha parlato ai microfoni di SkySport alla vigilia della sfida contro il Manchester City. Le sue parole:"Se vedo quella porta ripenso al mio gol al PSV. Sono molto felice di giocare questa partita, è un sogno per tutti noi"."Stiamo parlando di un club storico, ho sempre guardato queste partite quando ero piccolo. Sono felice di giocare questa gara di domani"."C’è sempre la squadra dietro, non ci sono solo io. Siamo concentrati per la partita di domani, guardiamo in avanti e non dietro"."Non so dirlo adesso. Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e guardiamo avanti".