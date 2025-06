Kenan Yildiz a Mediaset fa una promessa ai tifosi della Juventus

2025 Getty Images

Il numero 10 della Juventus Kenanha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 5-0 sul Al-Ain all'esordio al Mondiale per Club. Queste le parole di Kenan:"Abbiamo giocato una grande partita. Sono felice, contento e dobbiamo continuare così. Siamo freschi, abbiamo lavorato bene. Siamo contenti se tutti abbiamo fatto un goal minimo"."Noi vogliamo sempre fare il massimo, non so dove possiamo arrivare ma lavoriamo bene"."Una buona stagione. Volevo questo. Io faccio il mio lavoro e speriamo di farlo anche quest’anno".

"Certo. Una bella partita, sono contento e felice. Abbiamo giocato bene"."Va bene, questo lo prendo (ride, ndr)".