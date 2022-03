L'ex stella del calcio argentino Mario Kempes, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha commentato anche il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve, ammettendo come ogni calciatore sia l'artefice del proprio destino senza dover rendere conto ad altri.



'Ho visto il caos che si è creato dopo che Vlahovic dalla Fiorentina è andato alla Juventus, ma un giocatore ha sempre il diritto di scegliere cosa sia meglio per se e per il suo futuro, non deve dar conto ad altri su cosa vorrà fare'.