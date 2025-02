Kelly, corsa contro il tempo per il visto: Juventus al lavoro, il difensore è tornato in Inghilterra

Getty e Calciomercato.com

Cosa succede con Kelly

Corsa contro il tempo per la, che a poche ore dalla conclusione del calciomercato deve ancora completare tutte le pratiche burocratiche necessarie per poter tesserare. Il difensore inglese, infatti, necessita di un visto-permesso di soggiorno per giocare in Italia, in quanto extracomunitario, ma al momento il club bianconero, comunque impegnato per accelerare i tempi, non può far altro che aspettare. Kelly è atterrato in Italia ieri sera , per poi sottoporsi subito alle visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con la Juventus. Ora alla Continassa sono tutti con il fiato sospeso, al lavoro per completare anche questo aspetto fondamentale dell'operazione e consegnare quanto prima il giocatore a Thiago Motta e al suo staff. Il classe 1998, intanto, è tornato in Inghilterra, in modo tale da accelerare le pratiche e ottenere i visti necessari.