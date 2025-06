Kelly, Tuttosport durissimo: 'Conferma di non poter giocare nella Juventus'

Getty Images

Juventus-Manchester City: la partita di Kelly

Un'altra giornata difficile per, che anche nel match delle scorse ore contro il Manchester City non è riuscito a offrire un contributo positivo allarimediando una pesante insufficienza dai giornali in edicola oggi. Ecco come è stata giudicata la sua prestazione.- "L'inizio non è malvagio, con un paio di interventi diligenti in chiusura, poi si perde in mezzo alla marea City e non riesce più a raccapezzarsi".- "Partecipa con lode al naufragio collettivo dei bianconeri: quando lo puntano indietreggia sempre di 5/6 metri. Di fronte alla prima vera sfida contro avversari di livello, conferma di non poter giocare nella Juve".