Kelly: 'Tudor? Vuole aggressività e verticalità. C'è una richiesta in particolare'

Redazione BN

3 ore fa

1

Lloyd Kelly, a DAZN, ha parlato così delle richieste di Igor Tudor da quando è arrivato a Torino. Ecco le sue parole nel pre partita di Parma-Juventus rilasciate alla piattaforma, leggile qui in basso.



COSA CAMBIA - "Quando arriva un nuovo allenatore vuole cose diverse da ogni giocatore. Ciò che vuole da me è guardare avanti, giocare sugli attaccanti appena possibile, essere aggressivo. Da quando è arrivato sta chiedendo tanto di queste, porta le sue idee, vuole che giochiamo davanti. E' un modo di giocare in cui ci stiamo rispecchiando".