Kelly, riscatto certo anche senza Champions? Dentro l'accordo con il Newcastle

Getty Images



Un riscatto scritto tra le righe

La Juventus guarda al futuro e lo fa con una certezza in più: Lloydsarà bianconero a titolo definitivo. Nessun annuncio ufficiale per ora, ma la realtà è che il riscatto dalè già scattato. E no, non c’entrano le coppe europee. Nessuna clausola legata a Champions, Europa League o persino Conference. Il destino del giovane inglese era già segnato, e la sua permanenza a Torino è una questione di… numeri. Di presenze, per l’esattezza.Quando si è parlato dell'accordo traper il prestito di Kelly, si è molto speculato sui criteri per il riscatto automatico. La narrazione più diffusa era legata a una condizione “europea”: se la Juve fosse arrivata in una delle prime sette posizioni, scattava il riscatto. Ma la verità è un'altra, più sottile e anche più interessante: tra le clausole previste, una soglia minima di presenze in stagione, facilmente raggiungibile, ha fatto partire l’obbligo d'acquisto.



Quanto è costato Kelly

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al Newcastle, la fiducia nei mezzi del ragazzo era talmente alta che si è preferito inserire un vincolo più “pratico” che legasse il futuro del giocatore alla sua reale utilità sul campo. E Kelly, anche senza rubare la scena ogni settimana, si è guadagnato minuti, fiducia e continuità. Più che abbastanza per soddisfare la condizione numerica.La Juventus ha messo nero su bianco le cifre dell’operazione con il, confermando l’entità di un investimento tutt’altro che marginale.è arrivato in bianconero in prestito fino al 30 giugno 2025 per un costo iniziale di 3 milioni di euro, a cui si sommano 0,8 milioni di oneri accessori. Tuttavia, l’accordo includeva fin da subito un obbligo di riscatto condizionato, che — come detto — si è già attivato. Il costo per l’acquisizione definitiva è fissato a 14,5 milioni di euro, da pagare in tre esercizi, più 2,7 milioni di oneri accessori. Ma non finisce qui: il contratto prevede anche bonus legati a obiettivi sportivi fino a un massimo di 6,5 milioni, che potrebbero far lievitare l’esborso complessivo ben oltre i 20 milioni.Dal punto di vista contabile, visto l’alto grado di probabilità che le condizioni per il riscatto siano già soddisfatte, l’operazione è già iscritta a bilancio come acquisizione definitiva, con un costo iniziale di 17,5 milioni di euro più oneri. La valutazione contabile finale sarà formalizzata nella Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025, ma intanto il messaggio è chiaro: la Juve ha scommesso forte su Kelly. Un investimento importante, non solo tecnico ma anche economico, per un talento che la dirigenza bianconera ritiene pronto per essere protagonista nel medio-lungo termine.