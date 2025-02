Kelly, primo allenamento con la Juventus: decisione presa per il Como

Getty e Calciomercato.com

Esordio per Kelly in Como-Juve? Cosa filtra sul difensore

Dopo l'arrivo in città domenica e le visite mediche, c'è stata l'attesa lunedì per il tesseramento e poi le prime ore alla Continassa insieme alla squadra martedì, senza però ancora potersi allenare. Oggi, finalmente,ha potuto mettere gli scarpini e iniziare a tutti gli effetti la sua avventura da giocatore dellasotto la guida di Thiago Motta, con vista verso la trasferta di Como.Venerdì la Juve sarà impegnata contro il Como eMa potrà scendere subito in campo o l'esordio sarà posticipato? L'ultima presenza di Kelly con il Newcastle è solo di pochi giorni fa (sabato scorso), ma è rimasto in campo per appena 3 minuti nel finale. L'ultima gara da titolare invece risale al 12 gennaio (in FA CUP), che è anche l'unica volta in cui è partito dall'inizio negli ultimi due mesi. L'inglese quindi non può essere al meglio della condizione avendo trovato così poco spazio. Anche per questo, oltre al fatto che è l'ultimo arrivatocon la possibilità però di fare uno spezzone di gara. Motta intenzionato a confermare la coppia Gatti-Renato Veiga al centro della difesa, con Kalulu sempre out per infortunio.