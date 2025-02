Kelly pre Cagliari-Juventus: 'Sono stati giorni duri, siamo arrabbiati'

La formazione scelta da Thiago Motta per Cagliari-Juve

Lloyd Kelly è stato scelto per partire titolare nella sfida contro il Cagliari, dove giocherà al centro della difesa, al fianco di Federico Gatti. Una decisione importante per la Juventus, che punta sulla solidità e l’esperienza del difensore inglese. Kelly, da quando è arrivato a Torino, ha mostrato qualità tecniche e una grande capacità di leadership, che oggi lo vedranno protagonista in una difesa che dovrà dare risposte concrete dopo le difficoltà recenti."Siamo arrabbiati, sappiamo che non abbiamo giocato bene e come serviva per avere il risultato che volevamo. Sono stati un paio di giorni duri, ma necessario per entrare nella mentalità fondamentale per arrivare dove vogliamo".Thiago Motta ha optato per una formazione che prevede Di Gregorio tra i pali, con Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso a completare la linea difensiva. A centrocampo, spazio a Locatelli, Koopmeiners e Conceicao, con McKennie e Yildiz sulle fasce. In attacco, Vlahovic è chiamato a guidare il reparto offensivo.