Kelly passa definitivamente alla Juventus: tutte le cifre dell'operazione

Lloyd Kelly sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. Il difensore era arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto, scattato proprio nei mesi scorsi. I bianconeri, dunque, erano già sicuri della sua permanenza anche nella prossima annata, ma nella giornata di oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte del Newcastle Il prestito era costato 3 milioni alla Juve, oltre a oneri accessori pari a circa 800mila euro. Come anticipato, però, Kelly è stato riscattato dal club bianconero e dunque la sua permanenza è ormai certa. Come si legge nel comunicato risalente allo scorso gennaio, la cifra pattuita per l'acquisto definitivo di Kelly è di, oltre a 2,7 milioni di oneri accessori.

Questo corrispettivo, infine, potrà essere aumentato in base alle prestazioni del giocatore fino a un massimo di 6,5 milioni.