Kelly o Locatelli: chi gioca in difesa al posto di Renato Veiga?

Oltre all'amara e cocente eliminazione dalla, maturata dopo la sconfitta ai tempi supplementari contro il, in casa si èsi è nuovamente costretti a fare i conti con una nuova problematica relativa agli infortuni.A farne le spese, questa volta, è stato. Il difensore portoghese è finito ko al 12' del primo tempo di. Dopo un apparentemente normale contrasto di gioco, il numero 12 bianconero è rimasto fermo a terra, dolorante, a causa di un problema al polpaccio destro.Prontamente sostituito da Thiago Motta, il calciatore di proprietà del Chelsea è stato costretto ad abbandonare il campo, lasciando spazio ad Andrea Cambiaso, subentrato nel corso del match del Philips Stadion.

Kelly

L'opzione Locatelli

In attesa di conoscere l'esito degli esami a cui si è sottoposto Veiga al Jmedical, e con Kalulu ancora fermo ai box, Thiago Motta è chiamato a trovare un nuovo partner difensivo per Federico Gatti. Ed è proprio in tal senso che potrebbe nascere un ballottaggio per il ruolo di centrale.Dei sei difensori centrali attualmente presenti nella rosa di Thiago Motta, ben quattro sono fermi ai box per infortunio: per Gleison Bremer e Juan Cabal la stagione è già finita da un pezzo, mentre Kalulu e Veiga sono attualmente indisponibili. L'unica opzione, di ruolo, a disposizione di Motta è appunto Lloyd Kelly. Il difensore inglese, che dopo l'infortunio di Veiga col PSV è stato schierato proprio al centro del reparto, diventa l'opzione numero uno per rimpiazzare il giocatore lusitano.L'alternativa a disposizione di Thiago Motta è rappresentata da Manuel Locatelli che nel corso di questa stagione era già stato testato in qualità di difensore centrale nel corso del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Vista l'ampia gamma di soluzioni in mezzo al campo, è lecito pensare che il classe 1998 possa essere riproposto - fino a quando Veiga sarà fermo ai box - al centro della linea a quattro di difesa.