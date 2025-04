Kelly, una (costosa) scommessa persa: altra prova sconcertante, la Juventus può ancora 'salvarlo'?

Più passano le settimane, più i dubbi aumentano. Perché, salvo qualche sprazzo di qualità che sembrava lasciar presagire qualcosa di promettente, non ha mai convinto fino in fondo il popolo bianconero, che anzi ha passato più tempo a prendersela con lui per sviste ed errori, piuttosto che a esaltarne le (presunte) qualità che hanno spintoa investire fior di milioni per acquistarlo. Ecco, il vero nodo della questione probabilmente è questo. Perché qui non si sta parlando di un giocatore, come per esempio Renato Veiga, sul quale si è scommesso con un prestito secco in un momento in cui l'emergenza difensiva imponeva soluzioni rapide (e possibilmente efficaci, chiaro), ma di un elemento che laha valutato con calma, per mesi, e poi acquistato convintamente, seppur last minute sul gong del mercato di gennaio.

L'errore di Kelly in Parma-Juventus

Quanto è costato Kelly

I numeri di Kelly in Parma-Juventus

Kelly-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 12

Minuti: 1.009

Goal: 0

Assist: 0

Ammonizioni: 1

Eppure a ripensare a quanto successo ieri sera , a quel salto con cui Mateo Pellegrino ha sovrastato il classe 1998 inglese senza un minimo di fatica depositando la palla in rete con un colpo di testa,. "Non può essere vero, non può essere la Juventus", il pensiero che dev'essere balenato nella mente di tanti tifosi bianconeri durante quell'azione, in cui a gridare vendetta, a voler essere onesti, non è solo il mancato intervento di Kelly ma anche la facilità con cui Emanuele Valeri è andato al cross, un tema sul quale non a caso si è concentrato nel post partita anchenel tentativo di salvare il salvabile - per quanto riguarda la reputazione del compagno di reparto - dividendo le responsabilità.Tornando a quanto si diceva inizialmente, il centrale ex Newcastle è stato pagato 21 milioni di euro dalla Juventus, cifra che - bonus compresi - potrebbe spingersi fino a 27,5. E pensare che solo l'estate scorsa il giocatore era disponibile a parametro zero. Ma la sua appetibilità, evidentemente, non era all'apice, e forse nemmeno a gennaio, dato che il prestito con obbligo di riscatto è stato definito all'ultimo minuto, dopo che altre trattative erano sfumate. Per quanto in una serata del genere non si possano (e non si debbano) addossare tutte le colpe su un singolo, la pessima prestazione di un giocatore acquistato per fare la differenza in un reparto storicamente "forte" della Juve non può che lasciare interdetti e sconcertati.Al di là di quell'episodio specifico, i numeri dicono che Kelly ha vinto solo sei duelli su dodici, ha perso il possesso per tredici volte e non è mai stato incisivo con i cross (tre quelli tentati), così come nei lanci lunghi (cinque); 62 i tocchi e 45 i passaggi (con il 78% di precisione), in 86 minuti di una partita che lo ha visto muoversi quasi esclusivamente sulla zona sinistra del campo, dove tra l'altro non ha avuto un supporto efficace nemmeno da, altro grande flop di serata. Una prova da dimenticare, in sostanza, ma di fronte alla quale la Juventus non può nemmeno chiudere gli occhi: se per tornare indietro è troppo tardi, forse non lo è per salvare il soldato Kelly (e la sua Signora in difficoltà). E nemmeno per riflettere, su un mercato che evidentemente non ha portato frutti così succulenti e su un'estate che, invece, dovrà necessariamente avere tutt'altro sapore.





