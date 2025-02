Kelly, le prime parole da giocatore della Juventus: 'Speriamo di avere una seconda parte vincente'

Getty Images

Lloydsi presenta ai tifosi della Juventus con un messaggio chiaro e diretto: entusiasmo, voglia di iniziare e ambizione per una seconda parte di stagione vincente."Ciao tifosi bianconeri, sono Lloyd Kelly. Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare, spero avremo una seconda parte di stagione vincente. Forza Juve!"Il difensore inglese, appena arrivato dal Newcastle, si prepara ad unirsi al gruppo di Thiago Motta, portando la sua esperienza e la sua fisicità al servizio della squadra. Un rinforzo importante per il reparto arretrato, con l’obiettivo di dare solidità in vista dei prossimi impegni.Ora, parola al campo: Kelly è pronto a vestire il bianconero!