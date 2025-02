Sky - 'Kelly-Juventus corsa contro il tempo per il visto'

Kelly-Juve, cosa succede

Laè impegnata in una corsa contro il tempo per completare le procedure relative al visto diIl club bianconero sta lavorando intensamente per sbrigare tutte le pratiche burocratiche necessarie e che riguardano il visto, così da permettere al giocatore di essere disponibile il prima possibile e concludere l'affare prima della fine del mercato. L’iter amministrativo è in corso e la dirigenza sta facendo il possibile per accelerare i tempi e ottenere il via libera definitivo. L’obiettivo è garantire a Kelly di aggregarsi alla squadra senza ulteriori ritardi, così da iniziare al meglio la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Lo riporta Sky Sport.