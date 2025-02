Kelly-Juventus, problemi in via di definizione: filtra ottimismo

Getty e Calciomercato.com

Kelly-Juve, la situazione

Adesso sì, sembra finalmente possibile tirare un sospiro di sollievo. Dopo ore di incertezze e attese , i problemi burocratici che hanno rallentato il tesseramento di Lloydcon lasono ormai in via di risoluzione.Il club bianconero ha lavorato incessantemente per superare gli ostacoli legati al visto e al permesso di lavoro del difensore inglese, e ora la situazione si sta sbloccando. La strada appare finalmente in discesa, con le ultime pratiche amministrative che stanno giungendo a conclusione. A questo punto, la Juventus si prepara a depositare il contratto, completando ufficialmente l’operazione. L’attesa sembra quasi finita e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Kelly sarà così pronto a unirsi alla squadra e a mettersi a disposizione di Thiago Motta, iniziando la sua avventura in bianconero con la speranza di dare un contributo importante alla stagione della Juventus.