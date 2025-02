Kelly-Juventus, parla l'ex compagno: 'È sempre stato forte e duttile, ma ora...'

Tuttosport ha intervistato, attualmente al Lumezzane in Serie C, ex compagno del nuovo acquisto bianconeroal Bristol City in Championship: "All'epoca, nonostante la sua giovane età, rimasi impressionato da quanto fosse già formato a livello fisico", le sue parole sul difensore della. "Ha sempre mostrato duttilità: se giocava da terzino o da centrale faceva poca differenza, anche se mi sarebbe piaciuto vederlo in una difesa a tre. Era molto forte tecnicamente e poteva contare su una buona corsa. Poi i mancini per natura hanno la fortuna di essere più imprevedibili… [...]. Lui di base ha un buon piede per servire i compagni. Vedremo che impatto avrà con la Juventus: esordire allo Stadium è tutt’altro che semplice [...]. Un consiglio? Al suo fianco avrà un allenatore, uno staff e un gruppo che lo aiuteranno ad ambientarsi al meglio. Forse gli direi di cercare di chiudersi in una bolla, isolarsi e non pensare al fatto che avrà tutti i riflettori puntati addosso. Se è arrivato alla Juventus significa che se lo merita. Certo, dovrà lavorare il doppio rispetto a quanto non abbia già fatto finora. Quella maglia devi meritartela ogni singolo giorno".