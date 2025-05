Kelly-Juventus, l'impatto sul bilancio è destinato ad aumentare: tutte le cifre

Getty Images

Quanto è costato Kelly alla Juventus

Grazie alle presenze raccolte finora - 13, per un totale di 1.099 minuti -ha già visto scattare il riscatto automatico da parte della Juventus , che lo ha ingaggiato in prestito a gennaio con, appunto, l'obbligo facilmente raggiungibile di un successivo acquisto a titolo definitivo. Un'operazione, quella realizzata da Cristiano Giuntoli, che dimostra la fiducia del club bianconero nel difensore inglese, a livello sportivo ma anche economico: il prestito è costato 3 milioni di euro, oltre a 800mila euro di oneri accessori.

L'impatto a bilancio

Il riscatto era fissato invece a 14,5 milioni - pagabili in tre esercizi - più 2,7 milioni di oneri accessori. Oltre a questo, nel contratto dell'ex Newcastle ci sono alcuni bonus legati a obiettivi sportivi che possono arrivare fino a 6,5 milioni, per un totale diper l'intera operazione.Anche Calcio & Finanza ha spiegato l'impatto di Kelly sul bilancio della Juventus: per questa stagione, tra la quota di ammortamento e l’ingaggio, il giocatore è costato poco meno di 4,2 milioni di euro. Nella prossima annata, invece, i costi di gestione del classe 1998 aumenteranno, fino ad arrivare a 8,33 milioni di euro, praticamente il doppio.