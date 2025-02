Kelly a Dazn: 'Posso giocare centrale e terzino, decide Thiago Motta'

Kelly Juve, le parole

Lloydè stato protagonista di un'intervista a Dazn, in avvicinamento a Juventus – "È stato bellissimo debuttare, una sensazione davvero speciale. Ovviamente, il risultato era quello che volevamo. Credo sia stata una partita difficile in cui entrare a gara in corso, ma è andata bene. Il benvenuto ricevuto da giocatori, staff e tifosi mi ha reso felice. Ognuno di loro mi ha fatto sentire a casa. Sono felice di essere qui e di far parte della Juve. E poi, sì, ci sono differenze tra la Serie A e la Premier League. La Serie A è più tecnica e tattica, e la passione si percepisce subito. Devo prendermi del tempo, ma ho già capito quanta passione c’è dietro: quella dei giocatori, dello staff e dei tifosi. Queste sono le differenze principali".

– "Molti compagni mi hanno accolto molto bene. Non parlo italiano e questa è la prima cosa su cui sto lavorando. Ho iniziato a studiarlo e mi sono dato sei mesi per acquisire le basi e capirlo meglio. Diversi compagni mi stanno insegnando le frasi più semplici. Sto iniziando a comprendere, ma voglio migliorare ancora. I primi a darmi il benvenuto sono stati Weston McKennie e Timothy Weah".– "Sì, ho parlato del mio passato più di una volta. Ne parlo senza problemi. Credo che sia difficile comprendere appieno quello che ho vissuto da bambino. È stato un periodo complicato, ma mi ha reso mentalmente più forte. Mi ha aiutato a superare ogni ostacolo e ogni difficoltà nella mia vita. Oggi, so di poter affrontare qualsiasi cosa. Essere seduto qui, parte di questo club, è una sensazione incredibile, soprattutto considerando da dove sono partito. Sento il supporto di tutti".– "Onestamente, non saprei dire quale ruolo preferisco. Sono in grado di giocare sia come difensore centrale sia come terzino. Mi sento a mio agio in entrambi i ruoli. Alla fine, decide il mister. Lui ha le sue idee, e io devo fare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Continuerò a lavorare per migliorarmi in entrambe le posizioni".– "Sono arrivato qui consapevole delle aspettative e della grandezza di questo club. So quanto sia forte la passione dei tifosi e quanto sia prestigiosa la Juventus a livello internazionale. La responsabilità che ho è enorme. Questo è un grande passo avanti per me, e voglio dimostrare di essere all’altezza di un campionato così competitivo. Sì, sono pronto per questa sfida".– "Mi sono già informato. Ho fatto qualche ricerca, ho guardato le partite precedenti e si percepisce chiaramente la grande rivalità tra i due club. Sappiamo che sarà una sfida difficile e dovremo dare il massimo per ottenere un buon risultato. Ho chiesto ai compagni, e tutti mi hanno confermato che questa rivalità ha radici profonde. Sarà una partita emozionante".– "Ovviamente".