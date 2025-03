Kelly-Juventus, l'affondo del CorSport: '24 milioni per un giocatore ridicolizzato da Dodo. In 4 mesi non si poteva fare di meglio?'

Ok Thiago Motta, ok anche Cristiano Giuntoli . In questo momento, però, allasono tutti in discussione, chi più chi meno, compresi i giocatori che, in molti casi, hanno reso decisamente al di sotto delle aspettative. Nel mirino, oltre ai "soliti" Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, ora ci sono anche gli acquisti del mercato di gennaio, una sessione da circa 40 milioni di euro che ad oggi ha soddisfatto solo in minima parte: l'unico rendimento davvero positivo, infatti, può essere considerato quello di, che però è a secco di goal da otto gare dopo l'exploit con cinque reti nelle prime tre giornate.

Il flop del mercato invernale della Juventus

Ancora da rivedere, costretto a fermarsi per un problema fisico proprio quando sembrava essere in crescita, mentre, innesto di prospettiva che infatti è stato acquistato a titolo definitivo, ha più le sembianze di un giovane acerbo, ancora da svezzare. Ma il vero flop - scrive Il Corriere dello Sport - risponde al nome di, difensore duttile che può giocare al centro e sulla fascia sinistra, arrivato dal Newcastle sul gong del mercato. Un colpo, questo sì, davvero oneroso: 17,5 milioni di euro più massimi 6,5 milioni di bonus;, con l’acqua alla gola appunto, per un giocatore niente più che normale, ridicolizzato daa Firenze."Il problema - scrive ancora il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni - è che l’infortunio di Gleison Bremer è datato 2 ottobre, quindi in quattro mesi si sarebbe potuto fare obiettivamente di meglio, intervenendo con maggiore puntualità e celerità. Anche perché(vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, che comunque rimane un obiettivo concreto per l'estate, ndr) sarebbe costato poco di più".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui