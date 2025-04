Juventus, chi sostituisce Kelly? Occhio a Gatti, ma c'è anche un'altra opzione

Cosa è successo a Kelly

Non c'è davvero pace per la Juventus . All'indomani della vittoria sofferta contro il Monza, che tra l'altro avrà uno strascico disciplinare non da poco per via dell' espulsione per rosso diretto di Kenan Yildiz , alla Continassa è arrivata un'altra pessima notizia, quella relativa all'infortunio di Lloyd Kelly Il difensore inglese, "avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale", si legge in un comunicato ufficiale del club. "Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".

Quando può tornare

Le condizioni di Gatti

Può anticipare il rientro?

L'opzione Savona

L'idea Locatelli

Una tegola importante per, soprattutto in vista dello scontro diretto di domenica con il(ma credibilmente anche oltre, verso il successivo e altrettanto delicato incrocio con la). Oltre a dover rivedere le sue scelte in attacco per via dell'assenza di Yildiz, il tecnico croato dovrà quindi correre ai ripari anche per quanto riguarda la difesa, considerando che ad oggi non è a disposizione nemmenoL'azzurro si è fermato nel corso della sfida contro il Genoa di fine marzo, la prima della Juventus con il nuovo allenatore, per via di una botta che si è poi rivelata più seria del previsto: gli esami, infatti, hanno evidenziato una frattura composta della diafisi del perone, per cui è stato ipotizzato fin da subito uno stop di circa un mese.A conti fatti, in sostanza, il suo rientro potrebbe pure avvenire a breve, ma alla Continassa nessuno ha intenzione di correre rischi, motivo per cui la sua presenza allo stadio Dall'Ara sembrava praticamente impossibile. Almeno fino a oggi, perché a questo punto non è escluso che si possa chiedere a Gatti uno sforzo in più per accelerare il recupero, a patto chiaramente che le sue condizioni lo consentano.Da non sottovalutare anche un'altra opzione, per sostituire Kelly:, che durante la sua esperienza con laè stato utilizzato da mister Massimo Brambilla anche come braccetto, un ruolo che dunque potrebbe tornare a ricoprire per affiancare Pierre Kalulu e Renato Veiga. Nei prossimi giorni Tudor farà tutte le valutazioni del caso, cercando la migliore soluzione possibile in vista di un match fondamentale per la stagione e per il futuro della Juventus, alla disperata ricerca di punti per un piazzamento in Champions League.Da non escludere categoricamente, infine, nemmeno un'altra ipotesi: lo spostamento dial centro della difesa, lì dove già lo si è visto in alcuni momenti di emergenza nei mesi scorsi, una mossa che consentirebbe di spostare Kalulu nella posizione di braccetto e, a conti fatti, di garantire maggiore protezione al reparto.





