La serata complicata di Kelly: l'errore su Perisic, le difficoltà costanti. Ha solo bisogno di tempo?

I numeri di Kelly in Juventus-PSV

. Perché quella paura altrimenti non si spiega, perché sennò bisognerà pure iniziare a farsi qualche domanda. E invece no, non è ancora il momento, non può esserlo alla prima partita (e mezza) da giocatore della. Congediamoci con il beneficio del dubbio, pur accogliendo le sensazioni sparse che ha lasciato. Quasi imbarazzato dalla sterzata di Perisic, che fa un grande goal con tutto lo spazio possibile da concedergli.Esercizio complesso nell'analisi generale, ma togliamo per un attimo l'errore dalla partita. Kelly è stato molto spesso uno sfogo bugiardo per la Juve. Cioè: pure quando si passava dalla sua parte, difficilmente si riusciva a costruire, a creare gioco, a provare a ripartire pure da una sventagliata o un taglio centrale.

Da adesso in poi

Più di tutti gli altri numeri - alcuni pure positivi, come i 4 duelli su 6 vinti -, ce n'è uno che deve far riflettere: 12 possessi persi, molto spesso in punti nevralgici del gioco. E' stato un azzardo che non ha pagato, non totalmente almeno. Ma quanto tempo aveva Motta per calcolarlo realmente? Poco. Pochissimo. Così come le condizioni di Savona non davano spazio a differenti ragionamenti. La necessità non ha portato virtù, semplicemente.Conche punta a rientrare per l'Inter, la sensazione è che per Kelly possa finalmente arrivare quel percorso di cui ha bisogno, quei minuti (pure più tranquilli) in cui ritrovare serenità e affrontare finalmente quell'ambientamento di cui è stato privato, o comunque forzato con estrema veemenza.Ci sarà un tempo in cui Kelly sarà una valida alternativa, ma non sembra possa essere questo, non subito, non adesso. Le partite pesano e i punti ancor di più: si poteva fare pure diversamente. Tipo McKennie.